Cinq ans après les attentats de Bruxelles, la Belgique rendra hommage aux victimes du terrorisme ce 22 mars

Le 22 mars 2016, Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. En hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, le gouvernement fédéral, Brussels Airport, la Stib et les associations de victimes Life4Brussels et V-Europe, organiseront lundi 22 mars une cérémonie dédiée à toutes les victimes d'actes terroristes.

Cinq après les attentats perpétrés à Bruxelles, le pays rendra hommage aux victimes d'acte terroristes ce lundi 22 mars autour d'une cérémonie commémorative. Le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo seront présents.

Rappel des faits: un double attentat

Peu avant 08h00, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui se font exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles, faisant 16 morts au total.

Une heure plus tard, à 09h11, Khalid El Bakraoui, 27 ans, frère d'Ibrahim, déclenche sa bombe dans une rame de métro qui vient de quitter la station Maelbeek, située à proximité du quartier européen de Bruxelles. Seize personnes ne réchapperont pas du métro, bondé à cette heure de pointe.

Cinq ans après: un hommage et une minute de silence à Brussels Airport et la station de métro Maelbeek

Cinq ans plus tard, à l'heure précise de ces attentats, un moment de silence et de recueillement sera organisé à Brussels Airport et dans la station de métro Maelbeek, ce lundi 22 mars. Ensuite, à 12h15, une cérémonie de commémoration aura lieu au monument aux victimes d'actes terroristes, situé rue de la Loi à Bruxelles.

Pandémie oblige, le nombre de personnes présentes sera limité et seule une délégation restreinte de victimes et de représentants des services d'aide et d'intervention pourra assister à la cérémonie.

Toutefois, l'hommage sera retransmis en direct à la télévision (sur les chaînes RTBF, RTL-TVi, LN24, VRT, VTM et Vier) et sur le site internet 22-03.be. Ce moment sera jalonné de discours, d'une représentation artistique, de témoignages et d'un hommage aux victimes qui ont péri, perdu un proche ou ont été blessées lors d'actes terroristes en Belgique ou à l'étranger.

"Les victimes qui ne pourront pas être présentes physiquement lors de la cérémonie en raison des mesures sanitaires seront représentées de manière symbolique", assure la Chancellerie du Premier ministre.

Cinq ans après: les assureurs ont versé environ 50 millions d'euros aux victimes des attentats

Au 31 décembre 2020, les assureurs avaient versé environ 50 millions d'euros aux 1.412 victimes qui se sont manifestées après les attentats de Bruxelles en 2016, indique vendredi Assuralia, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances. Les dommages concernaient des dégâts causés aux bagages jusqu'aux lésions très graves et décès, lors de la double attaque perpétrée le 22 mars.

Quelque 70 millions d'euros de provisions ont également été constituées pour les victimes. Selon Assuralia, cette part de la charge totale des sinistres n'a pas encore été versée notamment parce que 620 personnes avaient droit à une indemnisation en tant que victime d'un accident du travail et que certaines indemnités doivent être versées sous forme de rentes, qui peuvent s'étaler sur des dizaines d'années.

L'état de patients grièvement blessés n'est par ailleurs pas encore suffisamment stable pour clôturer l'évaluation des lésions, tandis que d'autres victimes refusent l'indemnisation de l'assureur et préfèrent qu'un tribunal se prononce sur les dommages.

Les assureurs plaident pour une indemnisation de toutes les victimes, qu'elles soient assurées ou non

Assuralia ajoute que les assureurs ont également pris des initiatives pour améliorer la prise en charge de ces victimes. Ils se sont engagés à indemniser le préjudice moral au plus tard un an après l'attentat et un seul assureur prend désormais la direction de l'expertise médicale pour éviter la multiplication des examens.

La fédération souligne toutefois que les lois existantes présentent "de nombreuses lacunes" et que peu de gens s'assurent eux-mêmes contre tous les dommages potentiellement causés par un attentat.

Les assureurs plaident donc pour l'indemnisation de toutes les victimes d'attentats en Belgique, qu'elles soient assurées ou non. Assuralia a fait part de ses propositions aux autorités politiques.