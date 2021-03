Circulation des trams interrompue à Schaerbeek: voici ce qu'il s'est passé place Meiser

Un déploiement policier et des services de secours a eu lieu ce lundi après-midi vers 16h place Meiser à Schaerbeek.

Contacté par nos soins, la Stib a confirmé que l'arrêt Meiser n'a plus été desservi durant plus d'une heure à cause d'une intervention policière. "Une altercation a eu lieu et il y aurait un blessé", expliquait la porte-parole.

La police a apporté quelques informations supplémentaires. "Nous sommes intervenus sur les lieux immédiatement. Il s'agirait d'un incident entre des mineurs. Une personne a été blessé légèrement et amenée à l'hôpital."

Les circonstances ne sont pas encore claires. La situation du trafic a été normalisée vers 17h30.