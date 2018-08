La station Yser reste fermée jusqu'à vendredi matin: un risque d'effondrement en cause

La circulation des métros des lignes 2 et 6, interrompue jeudi après-midi entre les arrêts Arts-Loi et Elisabeth, a repris normalement vers 18H15, a indiqué une porte-parole de la Stib Cindy Arents. La station Yser reste cependant fermée jusqu'à vendredi matin.



Des travaux sont réalisés en surface à hauteur de la station Yser. Des débris provenant du plafond sont tombés sur les voies. Il n'y a pas eu de blessé. Par mesure de sécurité, la station a néanmoins été fermée et la circulation des métros interrompue. Des experts et les pompiers étaient sur place pour évaluer la situation. Les métros circulent à nouveau normalement, mais sans s'arrêter à la station Yser. Des travaux y seront effectués en soirée.