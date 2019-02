Circulation interrompue: "Que se passe-t-il à la station de métro Beekkant?"

Vers 11h30, vous êtes quelques navetteurs à avoir actionné le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de votre étonnement. La station métro Beekkant du réseau STIB ( Société des transports intercommunaux de Bruxelles) étant inaccessible.

La circulation des métros bruxellois a en fait été brièvement interrompue sur les lignes 1 et 5, jeudi aux alentours de 11h00, en raison d'un début d'incendie dans un local technique de la station Beekkant. Celle-ci a été entièrement évacuée par mesure de précaution, avant de rouvrir vers 11h45. Trois membres du personnel de la Stib ont été légèrement intoxiqués.





"Le trafic sur les lignes 1 et 5 a entre-temps repris", indique Cindy Arents, porte-parole de la Stib. Pendant un certain temps, les métros ne desservaient pas la station Beekkant, mais la situation est revenue à la normale après environ trois quarts d'heure. "Ce jeudi matin, vers 10h46, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans la station de métro Beekkant, rue Du Bois-Thorn à Molenbeek-Saint-Jean", a pour sa part indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La station de métro a été évacuée et le trafic a été interrompu.

Le courant a également été coupé sur le 3ème rail. Il s'agit d'un incendie dans un local technique de la ventilation. Trois membres du personnel de la Stib ont été légèrement intoxiqués par la fumée. Ils ont été transférés vers l'hôpital pour examen", a-t-il poursuivi. L'incendie est maîtrisé depuis 11h08.