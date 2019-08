Circulation rétablie à Ixelles: le cochon en peluche jugé suspect par les riverains était "inoffensif"

La circulation a été rétablie mercredi vers 17h00 rue Souveraine à Ixelles, après que la police et le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) sont intervenus pour un colis suspect. C'est un cochon en peluche entouré de fils électriques qui avait attiré l'attention, mercredi en milieu d'après-midi.



"L'opération vient de se terminer. Il n'y avait finalement rien à signaler concernant cet objet", a affirmé William Mariel, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, mercredi vers 17h15. Un peu plus tôt dans l'après-midi, un objet insolite a été découvert rue Souveraine à Ixelles et a interpellé les riverains. Il s'agissait d'un cochon en peluche entouré de fils électriques.

La police n'a voulu prendre aucun risque et a fait appel au SEDEE. Un périmètre de sécurité a ensuite été installé aux abords de ladite rue durant l'intervention.Compte tenu du fait que l'objet était inoffensif, le périmètre vient d'être levé et la circulation rétablie.