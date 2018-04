Cité Peterbos à Anderlecht: un suspect arrêté, le bourgmestre appelle à l'aide

Un suspect a été interpellé dans le cadre d'incidents survenus récemment dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

Un suspect a été interpellé et inculpé de tentative de meurtre dans le cadre des récents incidents dans le quartier du Peterbos à Anderlecht et au cours desquels des agents de police ont été la cible de jets de projectiles. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt mais on ignore s'il est encore incarcéré, indique mardi le parquet de Bruxelles qui précise qu'une approche spécifique est prévue depuis janvier dernier pour appréhender les incidents dans le quartier du Peterbos. Un des incidents dans le quartier du Peterbos remonte à dimanche soir quand des contrôleurs de la Stib ont été agressés par des jeunes lors d'une opération de contrôle des titres de transport. Une personne a été interpellée pour vol, coups et blessures dans le cadre de cet incident mais a été relaxée après audition. Aucun suspect n'a encore été appréhendé dans le cadre de l'incident survenu lundi et au cours duquel une équipe de la VRT a essuyé des jets de projectiles.

Par ailleurs, Eric Tomas, le bourgmestre d'Anderlecht, demande l'aide de la justice pour garder le quartier du Peterbos sous contrôle. Plusieurs agressions s'y sont déroulées ces derniers jours. Selon la VRT, le bourgmestre a demandé au parquet de nommer un magistrat pour contrôler la situation. Il affirme que c'est la première fois que cela arrive et qu'il prend les plaintes de la police au sérieux. Le dernier mot, ajoute-t-il, doit revenir aux autorités.