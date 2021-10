Grande marche pour le climat à Bruxelles dimanche: des embarras de circulation à prévoir

Après un an et demi de pause, Covid oblige, la Coalition Climat fait son retour sur le devant de la scène et organise une nouvelle marche pour le climat le 10 octobre à Bruxelles. Plus de 80 organisations de tout le pays vont y participer dont Greenpeace, le CNCD-11.11.11, Oxfam, les syndicats, les mouvements de jeunesse et citoyens.

Des embarras de circulation sont donc à prévoir entre 12h et 18h ce dimanche. La marche débute près de la Gare du Nord. Elle parcourt ensuite le boulevard Roi Albert II et la Petite Ceinture, avant de prendre la rue de la Loi en contresens, pour arriver au parc du Cinquantenaire. Les tunnels Reyers-Centre, Cinquantenaire et Loi seront fermés à la circulation direction Centre.

Les transports en commun seront également impactés. Ce sera le cas de 2 lignes de tram (92 et 93) et 15 lignes de bus (12, 21, 20, 29, 36, 46, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 79 et 88).

À l'occasion de cette marche pour le climat, le réseau de la Stib sera gratuit entre 12h et 19h.