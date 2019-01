Climat ACTE II: des élèves francophones veulent rejoindre le mouvement de demain mais...

Ce jeudi 17 janvier, une manifestation pour le climat aura lieu à Bruxelles, prévient la zone de police qui annonce que des perturbations de la circulation sont possibles entre 10h00 et 13h30.

Cette manifestation est le deuxième acte d'un mouvement lancé par des élèves néerlandophones de l'enseignement secondaire qui souhaitent se rassembler tous les jeudis à Bruxelles pour réclamer une politique ambitieuse contre le réchauffement climatique. Jeudi passé, quelque 3.000 élèves (en grande majorité néerlandophones) ont fait l'école buissonnière pour manifester.

Ce jeudi, la manifestation démarrera de la Gare Centrale à 10h. Mais cette semaine, plusieurs élèves francophones souhaitent rallier le mouvement. C'est le cas de 110 rhétoriciens de l'Institut Saint-Boniface à Ixelles. Mais pour rejoindre ce mouvement, les élèves vont devoir brosser les cours. Un mouvement dont le timing n'est pas idéal selon Paul Leblanc, le directeur de l'établissement, qui salue tout de même l'enthousiasme de ses élèves mais regrette que cette mobilisation ait lieu un jeudi: "Je veux bien après les cours, à 16h ou un dimanche que l'on crée un groupe Saint-Boni et qu'on organise une manifestation. Il y a plein d'autres occasions de montrer qu'on est concerné par le climat, parce que c'est une cause juste. Mais je rappelle quand même que 75.000 personnes ont manifesté le 2 décembre pour le climat et que c'était pendant leur temps de repos (puisque c'était un dimanche). J'aimerais bien que mes élèves utilisent leur temps de repos et de loisir pour manifester, pas pendant les cours."

Itinéraire de la manifestation

À 10 heures, le cortège démarrera de la Gare Centrale – Mont des Arts – place Royale – rue de Namur – place du Trône – rue du Luxembourg – rue de Trèves – rue jacques de Lalaing – ch d’Etterbeek – rue Joseph II – avenue des Arts – place Madou – rue du Congrès – rue de Ligne – rue du Bois Sauvage – bd Berlaimont – bd de l’Impératrice et Gare Central comme point final vers 13h30.