Le colis suspect a été neutralisé à Auderghem: les habitants peuvent rentrer dans leur immeuble

Plusieurs habitants d'Auderghem signalaient via le bouton orange Alertez-nous une opération de police menée ce matin avec l'appui d'un hélicoptère de la police fédérale. Tout les habitants d'un immeuble situé avenue de Beaulieu ont été évacués par la police et ont dû aller à 300 mètres de là près de l'étang des pêcheries. Les habitants ont dû sortir par les garages et ne pouvaient pas sortir par la porte principale. Aucune communication ne leur a été fait sur les raisons de cette évacuation d'urgences. Jointe par nos soins, la police de la zone a informé qu'il s'agissait d'un colis suspect devant un bâtiment de la commission européenne. Dès lors, toutes les précautions ont été prises avec notamment un périmètre de sécurité. Le service de déminage a fait exploser le colis avant 10h, ce qui a permis aux habitants de l'immeuble évacué de regagner leur logement.