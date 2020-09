Collision entre 2 trams à Bruxelles: 7 personnes blessées

Un tram de la ligne 93 est entré en collision vendredi vers 12h20 avec un tram 7 à hauteur de l'arrêt Legrand à Bruxelles, a indiqué An Van Hamme, la porte-parole de la STIB. Au total, 7 personnes ont été blessées. Parmi elles, 3 en comptant le conducteur du tram 7 ont été transportées à l'hôpital. La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere précise qu'aucune personne n'a été grièvement blessée.



Les deux trams ont déraillé à la suite du choc mais ils sont restés droits. Parmi les blessés, 4 ont été pris en charge sur place pour de petits soins. Le 93 allait en direction de l'arrêt Legrand et le 7 en direction de l'arrêt Buyl. Des bus-navettes ont été mis en place pour la ligne 7 entre les arrêts Buyl et Churchill ainsi que pour le tram 8 entre Buyl et Legrand. La circulation du tram 93 a pu être rétablie rapidement après l'accident.



© Alami