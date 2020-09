Collision impliquant un véhicule de police à Bruxelles: trois policiers blessés

Trois policiers ont été blessés à la suite d'un accident entre une voiture de police et un véhicule d'un particulier vendredi vers 13h00 à hauteur du carrefour formé par les rues Fritz Toussaint et Juliette Wytsman à Ixelles, selon une information publiée samedi en fin de journée par Sudinfo et confirmée par le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. Deux agents sont en incapacité de travail pour une durée de 3 jours.

Selon les premiers éléments déclarés, le véhicule du particulier venait de droite et les policiers sont passés au feu rouge. La voiture de police était en route vers une intervention urgente, mais une enquête devra déterminer si les feux bleus et la sirène étaient bien allumés et que les policiers étaient donc bien prioritaires. Les voitures de police sont normalement équipées d'une boîte noire qui permet de vérifier différents éléments, comme la vitesse. Un policier a été transporté à l'hôpital en ambulance et les deux autres s'y sont rendus avec un véhicule de service. Ils n'ont pas de blessures majeures. Le conducteur de l'autre voiture n'a pas été blessé. Les deux véhicules n'étaient plus en état de rouler à l'issue de l'accident