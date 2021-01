Comment faire pour respecter le 30 km/h généralisé à Bruxelles ? Trois astuces

Parmi les changements de ce 1er janvier, on vous en parlait hier, Bruxelles devient zone 30 excepté sur les grands axes. Pas toujours évident de respecter cette limitation de vitesse. Voici quelques conseils.

Depuis ce 1er janvier 2021, la vitesse maximale autorisée par défaut dans à Bruxelles est de 30km/h. Rouler à 30 km/h partout à Bruxelles, demande forcément d'adapter sa conduite habituelle. Voici trois conseils:

Premier conseil qui vient d'un moniteur d'auto-école: redoubler d'attention.

André Bastien, moniteur d'auto-école: "Inconsciemment, on se sent plus à l'aise. On estime qu'à 30km/h, on a le temps de réagir plus vite, plus rapidement et ça entraine une moins bonne attention."

Deuxième conseil: osez passer la troisième, voire même plus dans les descentes. A 30 km/h, si les vitesses ne sont pas changées au bon moment, le véhicule consomme davantage et peut rapidement devenir plus polluant. "Il va falloir optimiser sa consommation. Avec un petit véhicule, on pourra dans les descentes facilement se mettre en quatrième vitesse à 30km/h. C'est tout à fait possible mais peu de gens le font. Avec un véhicule un peu plus puissant, on pourra même être en cinquième vitesse à 30km/h", ajoute André Bastien. Joost Kaesmans, porte-parole de la Febiac (fédération belge de l'industrie automobile et du cycle) ajoute: "On risque d'avoir beaucoup plus de gens qui vont rester dans un rapport, deuxième vitesse. Roulez dans un régime moteur assez élevé. Avec beaucoup d'à-coups, d'actions, d'accélérations, de décélérations, etc. C'est ça qui fait augmenter la consommation de carburant et donc les émissions de CO2"

Troisième conseil, des outils peuvent aussi aider à respecter les 30km/h. Dans certaines voitures par exemple, il y a le limitateur de vitesse. "Ce système permet d'installer une vitesse maximale soit une vitesse que le véhicule ne va pas pouvoir dépasser", fait savoir Joost Kaesmans.

Selon la Febiac, un aménagement de la voierie est essentiel pour inciter au respect des règles comme les coussins berlinois ou encore la réduction de la largeur des routes. Or, ces aménagements arriveront plus tard.