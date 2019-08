Comment les libéraux bruxellois vont-ils gérer l'après Reynders ? Alexia Bertrand a une petite idée...

Alexia Bertrand, nouvelle députée régionale MR au parlement bruxellois, répondait ce matin sur BEL RTL aux questions de Fabrice Grosfilley. Alexia Bertrand est-elle prête à remplacer Didier Reynders à la tête des libéraux bruxellois ? Ce matin sur Bel RTL elle le dit sans le dire, laisse les portes ouvertes et veut montrer son "team spirit" en évoquant d'abord le travail d'une équipe. Sa candidature à la tête de la régionale du MR est envisageable (alors que Boris Dilliès a également fait savoir qu'il pourrait être candidat) : "On réfléchit à un projet pour Bruxelles, on verra qui est la meilleure personne pour le porter, moi je serai prête à prendre mes responsabilités avec une équipe. Les défis qui attendent le MR Bruxellois requièrent que cela se fasse avec une équipe. Ce qui rend une élection riche c'est le débat. On va donner la parole aux militants. Ce qui m'intéresse c'est un débat sur la vision du libéralisme à Bruxelles. Il faut un débat sur la place des femmes et il faut se poser la question de savoir pourquoi on est depuis 20 ans dans l'opposition."

DIDIER REYNDERS À LA COMMISSION EUROPÉENNE: il s'exprime pour la première fois