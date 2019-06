Conseil d’entreprise extraordinaire chez Brussels Airlines: "Juste avant l'été, ça donne une certaine inquiétude"

Le personnel de Brussels Airlines est inquiet, car la direction de la compagnie aérienne a convoqué un conseil d'entreprise extraordinaire ce lundi matin. Il se tient à 10h45. Une assemblée du personnel suivra à 14h.

L'ordre du jour mentionne simplement des mesures supplémentaires pour permettre à Eurowings de sortir du rouge. Eurowings est la filiale de Lufthansa qui a racheté Brussels Airlines. Les syndicats n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils sont surpris par la tenue de ce conseil d'entreprise.

"On est un peu surpris, surtout le moment où cette réunion a lieu... Juste avant l'été donc ca donne quand même une certaine inquiétude. Les gens ne savent pas ce que ca va donner. Est-ce qu'il y aura des mauvaises nouvelles, oui ou non? On a eu la chance de prouver les dernières années qu'on travaille très bien à Bruxelles. Donc il y a quand même une certaine inquiétude, car tout est décidé en Allemagne et moins à Bruxelles. Donc, on a peur que des jobs se perdent dans l'avenir", a expliqué Dries Abitt, délégué syndical CGSLB et secrétaire du conseil d'entreprise, au micro de Valérie de Winter.