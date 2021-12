Conséquences du Codeco: Plaisirs d'Hiver presqu'entièrement fermés et pas de feux d'artifices à Bruxelles

La Ville de Bruxelles se dit "contrainte" de fermer partiellement Plaisirs d'Hiver en réaction aux mesures sanitaires renforcées annoncées mercredi par le Comité de concertation (Codeco).

Les sites suivants sont concernés : marché de Noël à Sainte-Catherine (Vismet, Place Sainte-Catherine et Tour Noire), Bourse et Monnaie. "Cette fermeture sera opérationnelle dès le dimanche 26 décembre. Resteront ouverts : le site de la patinoire Place De Brouckère, les activités au Bois de la Cambre et toutes les illuminations et installations artistiques dans le respect des règles sanitaires", explique la Ville dans un communiqué ce jeudi.

"Les personnes exploitant les chalets seront dédommagées au prorata du nombre de jours d’annulation", assure la Ville qui "déplore" la fermeture de tous les lieux culturels à l’exception des musées.

Autre information du communiqué : "Les feux d’artifices de fin d’année n’auront pas lieu" à Bruxelles.