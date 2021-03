Coronavirus: 3 nouveaux centres de vaccination prêts à ouvrir lundi à Bruxelles

Trois centres de vaccination à Anderlecht, Uccle et Woluwe-St-Lambert sont prêts à ouvrir leurs portes le 22 mars. Neuf points de vaccination sur 10 en Région bruxelloise seront donc accessibles. La Commission Communautaire commune (Cocom) a indiqué que la récente ouverture de quatre centres à Schaerbeek, Forest, Woluwe-St-Pierre et Molenbeek s'est bien déroulée et que les doses de vaccins prévues ont été administrées.



Les trois nouveaux centres ouvriront lundi officiellement à 14h00 pour accueillir les premières personnes. Dans les quatre centres de vaccination qui ont ouvert le 15 mars dernier, 2.000 vaccins étaient disponibles pour chacun d'entre eux durant la semaine. Ils ont tous été administrés. Le centre de Forest, qui est également ouvert le samedi, administrera ce samedi 20 mars 500 vaccins supplémentaires, en plus des 2.000. "C'était une bonne semaine", selon la porte-parole de la Cocom Anna Mellone. "L'atmosphère était agréable. Quelques personnes n'ont pas voulu d'un vaccin AstraZeneca mais l'impact a été limité". Malgré la bonne tendance, il reste difficile à Bruxelles d'atteindre toutes les personnes âgées aussi rapidement pour la vaccination. Des chiffres sur les réponses aux invitations ne sont pas encore disponibles. "C'est difficile à calculer, car nous ne savons pas toujours qui a réellement reçu l'invitation. Nous constatons que le nombre de personnes s'inscrivant diminue. Ces derniers jours, nous avons invité de nouveau des personnes qui n'ont pas répondu", a déclaré Mme Mellone. Les taux d'infection et les hospitalisations, qui sont à nouveau en hausse à Bruxelles et dans tout le pays, sont des signes inquiétants. La Cocom souligne qu'une campagne de vaccination qui peut se poursuivre à un rythme régulier offre un véritable moyen de sortir de la crise sanitaire. Elle appelle donc une nouvelle fois tout le monde à se faire vacciner.