Coronavirus: 30 millions d'euros accordés à Bruxelles pour l'événementiel, le monde la nuit, le tourisme et la culture

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d'accorder quelque 30 millions d'euros d'aides aux secteurs de l'événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture via la mise en place d'une nouvelle prime, a annoncé la secrétaire d'Etat à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

L'objectif de la mesure est de soutenir les entreprises et les indépendants bruxellois de ces secteurs et sous- secteurs dont l'activité n'a pas encore pu reprendre suite aux mesures du Conseil National de Sécurité (CNS) ou qui sont encore fortement impactées par les mesures de lutte contre la propagation du virus et se trouvent de facto quasi à l'arrêt.

Selon Barbara Trachte, plus de 3.000 entreprises et indépendants sont concernés.

Comment obtenir la prime?

Pour bénéficier de la prime, l'entreprise ou l'indépendant devra compter au moins une unité d'établissement en Région bruxelloise inscrite à la BCE au 18 mars 2020, occuper moins de 50 ETP et être en ordre de cotisations TVA au 20 octobre 2020. Enfin, l'entreprise ou l'indépendant devra relever d'un des quelque 25 secteurs prédéfinis par le gouvernement, entre autres: les transports urbains de voyageurs, les traiteurs, les discothèques et dancing, le cinéma, le design, la location d'équipements de cuisine, de costumes, de fleurs, d'appareils ménagers, les agences de voyages et voyagistes, l'information touristique, les services du son et de l'éclairage, les musées, la gestion de sites historiques, les activités foraines...

La gestion de la prime est confiée à Bruxelles Economie Emploi. Les modalités pour introduire une demande de prime seront communiquées ultérieurement par la secrétaire d'Etat à la Transition économique. Afin d'apporter un soutien plus large aux établissements de plus grande taille de ces secteurs et sous-secteurs, le gouvernement bruxellois réfléchit à la mise en place d'une mission déléguée qui permettra à Finance&Invest.brussels de leur octroyer des prêts à taux très réduits.