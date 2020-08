Coronavirus à Bruxelles: quelles sont les communes les plus touchées?

Un Conseil régional de Sécurité, qui rassemble le ministre-président Rudi Vervoort et les bourgmestres des 19 communes de la Région-capitale est convoqué jeudi matin. De nouvelles mesures destinées à freiner la propagation du Covid-19 pourraient être prises. Les bases de ce conseil ont été posées mercredi par M. Vervoort, le ministre bruxellois en charge de la Santé Alain Maron, la Haute Fonctionnaire Vivianne Scholliers et des experts. Le cabinet de la Haute Fonctionnaire fait déjà savoir que le conseil régional de sécurité évaluera l'évolution de l'épidémie et que des mesures pourraient éventuellement être prises au niveau de quartiers. Les politiques ne se sont pas prononcés à ce stade. Une conférence de presse est prévue à midi, à l'issue de ce Conseil Régional de Sécurité.

En Région bruxelloise, le nombre de contaminations s'élevait en moyenne la semaine dernière à 34,2 cas pour 100.000 habitants. Le ratio de tests positifs est de 3,7%, contre 5,3% à Anvers. La commune bruxelloise la plus touchée est Saint-Gilles avec un taux de 70 cas pour 100.000 habitants, suivie par Woluwe-Saint-Pierre (17) Watermael-Boitsfort (16).

Le seuil d'alerte est fixé à 20 cas pour 100.000 habitants.