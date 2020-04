Coronavirus: des associations réclament que piétons et cyclistes puissent circuler sur les voies réservées aux voitures à Bruxelles

Remarquant que la distanciation sociale d'un mètre cinquante n'est pas toujours aisée à respecter sur les trottoirs bruxellois où les habitants peuvent en toute légitimité prendre l'air lors de ce dé-confinement, et alors que même si elles sont 85% de moins, les voitures gardent la totale exclusivité sur la plus grande partie de la largeur des rues, de nombreuses associations réclament que piétons et cyclistes aient désormais accès à l'espace dédié aux voitures dans une grande partie de la capitale, au moins en attendant la fin complète du confinement.

"Nous pouvons instaurer des zones résidentielles dans toute la capitale de manière à créer un fin maillage de voies piétonnes à l’échelle de la ville. Cette démarche permet de ne pas isoler le Bruxellois dans des rues, des placettes ou des parcs. Les personnes confinées sans accès à un jardin ou une terrasse auront ainsi la possibilité de se détendre au grand air, sans être obligées de circuler sur des trottoirs étroits ou de côtoyer de trop près une masse d’autres personnes, toutes en quête du même espace restreint. Les enfants qui n'ont pas d’espace en ce moment auront la possibilité de jouer dehors en toute sécurité", argumentent ces associations qui précisent que les voitures ne seraient pas interdites mais devraient désormais partager leur espace avec piétons et cyclistes, ce qui pourrait être possible en limitant la vitesse des automobiles à 20 km/h maximum.

Les associations qui proposent cette transformation au moins temporaire:

? Bruxsel’AIR

? Clean Air Brussels

? Critical Mass Brussels

? Fietsersbond

? GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens

? Filter Café Filtré

? Heroes for Zero

? Imagine Brabant

? Les chercheurs d’air

? Picnic the streets

? Urban Foxes

? Welkom op de Kleine Ring