Coronavirus en Belgique: à Bruxelles, le personnel et les pensionnaires des maisons de repos seront testés... à bord d'un bus

Le Dr Marc Decroly, médecin généraliste et urgentiste du CHU Saint-Pierre, était l'invité de 7h15 de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Il est venu présenter le bus mis au point pour tester le personnel et les pensionnaires des maisons de repos.

"On vient simplement apporter une solution pour faciliter la réalisation de ce test", confie Marc Decroly, médecin généraliste et urgentiste du CHU Saint-Pierre. L'hôpital a mis au point un bus pour venir en renfort dans les maisons de repos pour tester le personnel et les pensionnaires et déterminer s'ils sont positifs au Covid-19. "Cela permet, et c'est mon credo depuis le début de la crise, d'apporter une solution qui protège celui qui fait le test et celui qui le subit. Pendant le test, on peut évidemment excréter du virus."

Ce bus nécessite 6 personnes. Il est divisé en deux circuits. "Il y a un circuit pour le patient ou la personne qui va être testée, qui va être nettoyé après chaque passage, et un circuit isolé par des plaques de plexiglass et les parois pour que les spécialistes des tests puissent venir réaliser les tests dans de bonnes conditions et être protégés." "L'idée, c'est d'accueillir correctement les gens qui vont être testés, continue le Dr Marc Decroly. Il nous faut deux opérateurs parce qu'à partir du moment où on a fait le test, il faut que les écouvillons soient mis dans un tube. Ce tube doit être désinfecté pour éviter d'infecter les gens qui vont analyser les choses, mis dans différents sachets, étiquetés. Donc il nous fait deux opérateurs pour réaliser le test, puis deux personnes qui font toute l'administration et deux personnes qui vont nettoyer alternativement les box pour qu'entre chaque test, les personnes testées n'infectent pas les autres."

Entre 100 et 120 personnes testées chaque jour

Grâce à ce système mis en place par le CHU Saint-Pierre, entre 100 et 120 personnes peuvent être testées chaque jour. "On rencontre à chaque étape un nouveau problème. Donc tout le monde est convaincu qu'il faut tester et isoler les personnes positives, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques. Maintenant, nous avons les tests à notre disposition. Il faut trouver des solutions pour les réaliser. Ça prend du temps. L'hôpital Saint-Pierre a trouvé important d'aller vers les maisons de repos et de leur offrir une solution."

Le bus a déjà fonctionné la semaine dernière et son arrivée est vécue positivement par les maisons de repos. "Les gens sont très contents de savoir qu'on s'occupe d'eux, qu'on va augmenter la sensibilité du test et qu'ils ne sont pas mis en danger parce qu'ils pratiquent le test. Les bénévoles qui travaillent dans le bus actuellement sont aussi très satisfaits de cette solution."

Le docteur Marc Decroly a été surnommé MacGyver à l’hôpital Saint-Pierre. Vu la pénurie de matériel, il a notamment adapté un masque de plongée avec un filtre afin de protéger le personnel soignant.

