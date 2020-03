Coronavirus en Belgique: à Bruxelles, les amendes pour non respect du confinement tombent

Le coronavirus en Belgique a entraîné un confinement quasi total de la population. Seuls les déplacements considérés comme "essentiels" sont acceptés. En cas de non respect des règles, la police distribue des amendes.

La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a dressé, depuis le 19 mars, 1.087 sanctions administratives communales (SAC) à l'encontre de particuliers qui ne respectaient pas les mesures Covid-19 dans l'espace public. Elle a aussi infligé 16 procès-verbaux à l'encontre de commerces et cafés qui ne respectaient pas l'ordre de fermeture et procédé à 17 saisies administratives de véhicules pour 5 jours, a indiqué lundi la police locale sur Facebook.



Les SAC relatives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 s'élèvent à 100 euros pour les personnes mineures et montent à 175 euros en cas de récidive. Elles sont de 250 euros pour les adultes et de 350 euros en cas de récidive.

La police locale poursuivra ses contrôles et continuera à verbaliser durant toute la période d'application des mesures décrétées. Elle appelle les citoyens à contacter son dispatching pour dénoncer des infractions, qui sont néfastes à la santé de la population dans son ensemble.

Respecter les mesures décidées par le Conseil national de sécurité

La police de Bruxelles-Ixelles a sanctionné durant le week-end 682 infractions aux mesures fédérales prises pour limiter la propagation du virus covid-19, a indiqué lundi la porte-parole de la zone de police Ilse Van de keere.

Les policiers ont dressé 345 sanctions le samedi et 337 le dimanche. Les personnes sont notamment tenues de respecter une distance de 1,5 mètres avec les personnes étrangères à leurs familles, de ne pas se regrouper, de ne pas se prélasser dans les parcs et de ne pas sortir de chez elles sans motif lié à leur santé, leur travail, aux courses, aux soins des personnes plus fragilisées ou à la nécessité de s'aérer et de faire du sport.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos