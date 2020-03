Coronavirus en Belgique: au jour 3 du confinement, rues désertes et commerces fermés (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a entraîné d'importants changements dans le quotidien des citoyens. Au jour 3 du confinement, nous avons parcouru, à vélo, les rues de la capitale. Désertée, Bruxelles montre un nouveau visage en pleine pandémie du coronavirus.

Des rues de la ville pratiquement désertes, des transports en commun peu occupés, quelques rares passants. Alors que le pays entame son troisième jour de confinement, nous avons parcouru les rues de la capitale. L'ambiance est singulière. Les embouteillages que connaît habituellement Bruxelles semblent lointains.

Après l'Italie, l'Espagne et la France, la Belgique est entrée en confinement général mercredi, et ce jusqu'au 5 avril. Seules sont autorisées les sorties pour aller chez le médecin, pour l'activité physique en plein air et dans quelques commerces jugés essentiels.