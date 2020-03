Coronavirus en Belgique: faire plaisir aux patients qui se sentent isolés, l'hôpital Erasme met en place une conciergerie

Le coronavirus en Belgique provoque le confinement de tout le pays, en particulier dans les hôpitaux. Les visites y sont interdites depuis le 12 mars. Une situation difficile à vivre pour les patients isolés de leurs proches. Pour tenter d'apporter des initiatives positives, l'hôpital Erasme a mis en place une conciergerie permettant de maintenir un lien entre les patients et leurs proches.

Depuis le 12 mars, plus aucune visite n'est autorisée dans les hôpitaux du pays, notamment à l'Hôpital Erasme d'Anderlecht. Pour permettre aux proches d'apporter ou de reprendre des colis pour les patients hospitalisés, un service de conciergerie a été lancé.

"Nous souhaitions vraiment mettre en place des initiatives pour garder un visage humain, un lien entre les patients et leurs familles. Donc tous les proches sont invités à venir déposer des affaires. Vendredi on a donc eu des frites, des pizzas, on a vraiment eu de tout et je pense que ça fait vraiment plaisir aux gens qui se sentent isolés dans ce contexte de crise" affirme la responsable du service accueil-admission de l'hôpital Erasme Aurélie Penninckx.

Le local est mis à la disposition des proches des patients entre 8 heures et 17 heures 30 pour qu'ils y déposent des colis. Ces derniers peuvent contenir des aliments, mêmes périssables, des vêtements, de la lecture, du courrier et autres. Toutes ces affaires doivent être emballées correctement et identifiées.

