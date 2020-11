Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a confirmé dimanche qu'il n'y avait pas de spectacle "son et lumière" pour les Fêtes dans le centre de Bruxelles cette année.



Des images circulant sur les réseaux sociaux tendent à indiquer qu'il y a eu une importante fréquentation de la Grand-Place samedi. Le quotidien La Dernière Heure a fait état dimanche de l'organisation, comme lors des années précédentes, d'un spectacle son et lumière. Cette information a été formellement démentie dimanche matin par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. "Il n'y a évidemment pas de 'son et lumière' cette année pour des raisons évidentes liées à la pandémie de Covid-19", a insisté le bourgmestre.

