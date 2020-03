Coronavirus en Belgique: les salles de réveil transformées en soins intensifs, l'hôpital Delta se prépare à affronter la tempête

Le coronavirus en Belgique a un impact sur les hôpitaux du pays. Pour faire face à l' afflux de malades, ils se préparent et font de la place. Ils réaménagent leurs unités pour accueillir au mieux les patients atteints par le Covid-19.

A l'hôpital Delta à Bruxelles, la salle de réveil réservée aux patients qui viennent de subir une opération est transformée en une nouvelle unité pour faire face à une augmentation des cas graves de coronavirus. "On vient de transformer la moitié de notre salle de réveil en soins intensifs, avec des respirateurs que nous avons sortis de nos salles d'opération. Nous avons supprimé neuf salles d'opération d'où nous avons sorti nos respirateurs pour créer neuf lits qui permettent de traiter des insuffisances respiratoires", a expliqué Michel Dewever, directeur du Chirec.



Le plan d'urgence décrété dans tous les hôpitaux de Belgique a permis de libérer 200 chambres au Chirec pour recevoir les patients qui doivent être hospitalisés. L'hôpital Delta à Bruxelles pourra également accueillir une trentaine de patients ayant besoin d'une assistance respiratoire.



"On va vraiment essayer de maximiser l'ergonomie pour travailler parce qu'on sait que ça va être un travail qui va être pénible, ça ne va pas être facile psychologiquement et physiquement, donc on essaie vraiment de rendre les choses les plus faciles possibles pour travailler", a précisé Frédéric Cattoor, infirmier chef du quartier opératoire Chirec-site Delta.



Au Chirec, un médecin et deux infirmiers en contact avec les malades ont aussi été touchés par le virus. Pour tenir dans la longueur, il faut créer des équipes de relève. "Pour la semaine prochaine, on doit faire des shifts. On a prévu des Doodle pour faire des nouvelles équipes avec d'autres médecins, d'autres infirmiers, infirmières. Il faudra que nos urgentistes, éventuellement dans les tris qu'on fait dans les urgences, puissent être remplacés", a détaillé Michel Dewever, directeur du Chirec.



L'hôpital Delta à Bruxelles n'est pas saturé. Il traite pour l'instant 30 cas de Covid-19. Mais il se prépare à affronter la tempête.

