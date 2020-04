Coronavirus en Belgique: une aide-soignante d'une maison de repos de Forest est décédée

Une aide-soignante de la Maison de Repos ainsi que de Repos et de Soins du Val des Roses à Forest est décédée des suites du Covid-19, ont annoncé mercredi la direction de l'institution et le président du CPAS.



Il s'agit d'une personne de 56 ans, qui était aide-soignante depuis 2014 dans une unité de soins pour personnes âgées désorientées. "Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à ses proches, et vivons ce deuil avec toute la communauté du Val des Roses. Ce décès et notre douleur sont un nouvel appel à des mesures d'urgence pour protéger le personnel en maison de repos et les résidents", a déclaré le bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti.

Interrogé mercredi, celui-ci a précisé que le Val des Roses était une des nombreuses maisons de repos bruxelloises touchées par la pandémie. Le médecin coordinateur de la Maison de Repos n'avait pas attendu les mesures de confinement décidé au Conseil National de Sécurité pour informer les familles de mesures de restriction strictes des visites sur place, a-t-il souligné.