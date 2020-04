Coronavirus en Belgique: une aide-soignante et une infirmière décèdent, l'une à Forest, l'autre à Enghien

Une aide-soignante de la Maison de Repos ainsi que de Repos et de Soins du Val des Roses à Forest est décédée des suites du Covid-19, ont annoncé mercredi la direction de l'institution et le président du CPAS.

Il s'agit d'une personne de 56 ans, qui était aide-soignante depuis 2014 dans une unité de soins pour personnes âgées désorientées. "Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à ses proches, et vivons ce deuil avec toute la communauté du Val des Roses. Ce décès et notre douleur sont un nouvel appel à des mesures d'urgence pour protéger le personnel en maison de repos et les résidents", a déclaré le bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti.