Coronavirus: la Région bruxelloise interdit les invités aux mariages

Après les mesures du fédéral, de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce vendredi, la Région de Bruxelles-Capitale a aussi durci le ton ce samedi. Le port du masque devient obligatoire partout, les commerces devront fermer à 20H (les commerces de plats à emporter à 22H), le couvre-feu est instauré de 22H à 6H et les salles de sport doivent fermer. Ces décisions entrent en application lundi. Retrouvez dans notre article l'ensemble des mesures annoncées ce samedi.

Un autre sujet touche de nombreux Bruxellois: les mariages. Qu'ils soient civils ou religieux, vous ne pouvez plus avoir d'invités lors de votre mariage en région bruxelloise. La mesure entre en application ce lundi 26 octobre, et ce jusqu'au moins le 19 novembre.

Pour les mariages civils, seuls les conjoints, leurs témoins et l'officier d'Etat civil peuvent être présents.

Pour les mariages religieux, seuls les conjoints, leurs témoins et le ministre du culte peuvent être présents.

Et si vous vous posez la question, rappelez-vous qu'il n'est pas possible non plus d'organiser de fête. Le 7 octobre dernier, la Région bruxelloise a décidé d'interdire toute activité festive dans les salles de banquet et les salles polyvalentes.

