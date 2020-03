Coronavirus: le bois de la Cambre va être fermé à la circulation

La circulation automobile sera interdite dès jeudi matin dans le bois de la Cambre pour donner plus d'espace aux visiteurs et permettre une meilleure distanciation entre les personnes, a indiqué mercredi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close sur Twitter.



Le Conseil national de sécurité demande aux citoyens de rester à l'intérieur autant que possible, sauf pour se rendre au travail et pour les déplacements indispensables liés à la santé ou aux courses. L'activité physique en plein air est cependant recommandée. Il est cela dit important de conserver une distance raisonnable entre les individus.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique