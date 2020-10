Coronavirus: le ministre de la Santé annonce que les mesures seront PLUS DURES pour Bruxelles

Le ministre bruxellois de la Santé était l'invité de la Matinale sur Bel RTL. Alain Maron n'a pas exclu la fermeture des cafés. Il confirme qu'à Bruxelles, les mesures seront plus strictes que celles annoncées hier par le gouvernement fédéral: ""On ira plus loin à Bruxelles par rapport aux mesures annoncées hier", dit-il. Va-t-on vers une fermeture complète des bars comme à Paris ? Les autorités bruxelloises doivent en discuter ce matin à l'occasion d'un conseil régional de sécurité qui démarre à 9 heures. La fermeture des cafés "est potentiellement sur la table. Les cafés sont un lieu de circulation du virus quand les gens s'agglutinent et commencent à parler fort" a justifié le ministre régional, ajoutant qu'il fallait tenir compte des effets pervers de cette mesure, à savoir que les gens poursuivent la fête chez eux, un argument que les cafetiers ont fait valoir dès hier soir. "Il faut donc trouver un bon équilibre", a conclu le ministre qui a aussi évoqué d'autres lieux clos où les gens se retrouvent en nombre comme les clubs sportifs.

Par contre, le ministre a assuré qu'il n'y aurait pas de changements dans les transports en commun ou dans les maisons de repos, où la situation est actuellement sous contrôle.

Ce matin sur Bel RTL, le porte-parole interfédéral pour le coronavirus a indiqué que Bruxelles était la seconde capitale d'Europe en termes de nombre de nouvelles contaminations, derrière Madrid.