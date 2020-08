Coronavirus - Le nombre de nouveaux cas continue de grimper à Bruxelles: 7 communes dépassent le fameux seuil

Sur la période du 31 juillet au 6 août, soit la dernière semaine de chiffres consolidés dont dispose Sciensano, les nouveaux cas étaient de 42,9 par 100.000 habitants en Région bruxelloise. Ces chiffres continuent d'augmenter, mais le gouvernement ne va pas, pour le moment, changer de ligne directrice. Comme la Région et les bourgmestres l'ont décidé la semaine dernière, le port du masque généralisé ne sera rendu obligatoire qu'au-delà des 50 cas/100.000 habitants sur une semaine. "On ne prend pas encore de mesures préventives supplémentaires. Nous espérons bien sûr ne pas dépasser les 50, mais dès que c'est le cas nous communiquerons et préciserons l'obligation. Entre-temps, nous tenons chaque matin une concertation sur les nouveaux chiffres", indique lundi Nancy Ngoma, porte-parole du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Plusieurs communes dépassent déjà ce seuil de 50 imaginé par Bruxelles: Anderlecht (74), Schaerbeek (55), Jette (55), Bruxelles-Ville (53), Berchem-Sainte-Agathe (52), Ganshoren (52) et Saint-Gilles (50).

Les chiffres nationaux sont par contre encourageants. On dénombrait selon le dernier rapport 580 nouvelles contaminations par jour en moyenne la semaine dernière, 16% de plus que la semaine précédente. Une augmentation plus "lente". Selon le centre de crise, le risque d'une deuxième vague s'éloigne pour autant que les mesures sanitaires soient respectées.