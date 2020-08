La commune d'Anderlecht a pris un arrêté communal le 5 août dernier contraignant le secteur Horeca de sa commune à fermer leurs établissements les 16 et 23 août 2020 dès 15h et ce jusque 1h du matin à l'occasion des matchs joués à huis clos contre Saint-Trond et l'Excel Mouscron dans le stade. Les commerçants sont dépités mais aussi révoltés.

Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) a été alerté par ses membres qui ne comprennent pas une mesure aussi drastique les jours de match. Ils sont dépités mais aussi révoltés.

La majorité des cafés et des bars a décidé de ne pas ouvrir du tout, a constaté notre journaliste Laxmi Lota. C'est le cas de Kerem, gérant d'un bar aux alentours du stade du RSC Anderlecht. "D'habitude à cette heure-ci, on est déjà occupé à faire nos préparations, mais comme vous le voyez ici, c'est désert. Aujourd'hui, nous sommes fermés. Oui, c'est un gros manque à gagner pour nous. C'est assez déloyal pour nous car on a un loyer assez élevé. On vit de ça (football, ndlr)".

Notre reporter a également rencontré un supporter des Mauves qui lui a expliqué qu'il allait rentrer chez lui et qu'il n'y aurait pas d'ambiance du tout.