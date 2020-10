Coronavirus: les hôpitaux bruxellois n'observent pas encore l'effet des mesures restrictives

L'augmentation des admissions se poursuit dans les hôpitaux bruxellois, qui n'enregistrent pas encore l'effet des mesures restrictives attendu avec une semaine de décalage, selon un coup de sonde effectué lundi dans les différents réseaux hospitaliers de la région. Pour le réseau public Iris, qui regroupe le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud (les centres hospitaliers Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Joseph Bracops), l'institut Jules Bordet et l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola HUDERF, l'occupation des lits de soins intensifs par des malades Covid-19 est de l'ordre de 50%.

L'augmentation continue à se faire ressentir au jour le jour

Au total, les hôpitaux accueillent 45 patients Covid-19 en soins intensifs et 229 en unités de soin classiques. "On a deux hôpitaux qui sont particulièrement occupés et qui vont passer en phase 2A dès mardi matin", précise Etienne Wéry, administrateur délégué du réseau Iris. "Avec plus de 270 patients, on se rapproche du pic qu'on a connu en mars-avril avec environ 400 patients Covid-19. On a commencé à déprogrammer des interventions et à réorganiser des unités, avec concrètement des infirmières réaffectées aux unités Covid-19".

Les cliniques universitaires Saint-Luc sont passées en phase 2A depuis ce lundi avec 60% des lits intensifs réservés aux cas Covid-19, contre 50% en phase 1B. Elles dénombrent un peu moins de 100 patients Covid-19 hospitalisés dans les unités classiques auxquels s'ajoutent 28 patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs. "L'augmentation continue à se faire ressentir au jour le jour", commente Sylvain Bayet, porte-parole pour les cliniques universitaires St-Luc. Le groupe Chirec, composé de la clinique Ste-Anne St-Rémi à Anderlecht, l'hôpital Delta à Auderghem et l'hôpital de Braine-l'Alleud - Waterloo, compte 19 patients Covid-19 en soins intensifs et 132 dans les unités classiques.

Il ne passera officiellement en phase 2A que lundi prochain. L'UZ Brussel se prépare aussi à ce passage, sans que celui-ci soit déjà effectif. Il prend en charge 81 patients pour Covid-19, dont 15 en soins intensifs. Au cours des dernières 24 heures, 16 nouveaux patients ont été admis et 7 patients ont pu quitter l'hôpital.