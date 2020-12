Coronavirus - Nouvelle aide bruxelloise pour les entreprises et indépendants: voici les secteurs concernés et les montants prévus

Le gouvernement bruxellois a approuvé de nouvelles aides à destination des secteurs économiques touchés par la crise, pour un montant total de près de 85 millions d'euros, a annoncé vendredi après-midi la secrétaire d'État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).



Il s'agit, notamment, d'une prime pouvant aller jusqu'à 5.000 euros pour les commerces et secteurs dits "non-essentiels", contraints de fermer leurs portes à la suite des décisions du comité de concertation du 30 octobre dernier. Les commerces ayant pu rouvrir depuis lors sont également éligibles à la prime, tout comme ceux qui ont continué leur activité via le "take-away" ou le "click and collect". Le montant varie en fonction des coûts fixes et de la perte du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans le cadre de ce dispositif, les "métiers de contact", qui n'ont toujours pu rouvrir, bénéficieront en priorité d'une première tranche forfaitaire de 1.500 euros.

Selon la secrétaire d'État chargée de la Transition économique, près de 19.500 établissements, parmi lesquels également les établissements des secteurs qui étaient éligibles à la prime consacrée au secteur événementiel (boîtes de nuit, traiteurs, agences de voyage...) sont concernés par cette aide. Les modalités d'introduction de la demande de prime seront communiqués dans le courant du mois de janvier. Le budget prévu pour cette prime est de 78 millions d'euros. Par ailleurs, pour prendre le relais du prêt Recover, le gouvernement bruxellois s'est accordé sur un nouveau produit financier disponible auprès de Brusoc. Ce produit a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de passer le cap de la crise tout en préparant la relance et le redéploiement. Concrètement, ce nouveau prêt "Hivernage" à un taux fixe d'1,75% concerne les TPE et les indépendants qui ont 12 mois d'activité minimum. Le montant des prêts accordés pourra aller jusqu'à 100.000 euros. Vu la durée de la crise et l'incertitude actuelle, la durée de remboursement pourra osciller entre 3 à 6 ans, avec une période de franchise pour le remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 36 mois. Le budget prévu pour ce prêt est de 6 millions d'euros. Enfin, le gouvernement bruxellois a décidé d'étendre la mesure de prêt accordés aux locataires d'espaces commerciaux. Le locataire pourra à présent bénéficier d'un prêt couvrant jusqu'à 4 mois de son bail commercial (au lieu de deux mois précédemment). Le plafond du prêt est, quant à lui, relevé à 35.000 euros (au lieu de 25.000 précédemment).

Ces prêts sont destinés à alléger les problèmes de liquidités des entrepreneurs bruxellois qui louent un immeuble de commerce et, d'autre part, à offrir aux propriétaires de ces locaux une plus grande sécurité de paiement du loyer. Un accord préalable est toujours nécessaire entre le locataire et le propriétaire avant de pouvoir faire appel au dispositif. Le propriétaire doit, dans cet accord, renoncer à entre 1 et 4 mois de loyer. Le dispositif sera accessible aux entreprises à partir de la mi-janvier.