Coronavirus: plusieurs dizaines de foyers aux variants identifiés à Bruxelles

Le travail de traçage des nouveaux variants a permis de repérer, en deux semaines, 28 cas positifs au variant britannique et un au variant sud-africain à Bruxelles. Des foyers ont aussi été identifiés dans huit écoles de la Région, a indiqué lundi la Commission communautaire commune (COCOM).



Le taux d'incidence stagne en région bruxelloise à 260 infections pour 100.000 habitants, et plus de 40.000 personnes sont testées chaque semaine. "Le lancement de la campagne de vaccination nous a apporté une lueur d'espoir mais nous ne pouvons pas baisser la garde", souligne le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. "La Région bruxelloise a élargi ses équipes pour isoler les foyers de contamination et suivre les voyageurs revenant de zone rouge."

Le gouvernement bruxellois a déployé depuis le 13 janvier une procédure de tracing et de testing renforcée afin de localiser et isoler des foyers liés aux nouveaux variants. Une équipe de 13 agents a été dédiée le 18 janvier à cette mission, parmi les quelque 300 personnes qui travaillent déjà sur le tracing des cas positifs au Covid-19.Ce travail a permis de détecter 156 cas potentiels, dont 28 cas se sont révélés effectifs pour le variant britannique et un cas pour le variant sud-africain. Le Collège Saint-Michel à Etterbeek a basculé en enseignement à distance après la détection de sept cas positifs au variant britannique et d'au moins 18 cas positifs au Covid-19.

De nombreux résultats des 286 tests demandés ce week-end sont encore attendus. Inge Neven, responsable du service de l'inspection d'hygiène de la COCOM, précise que les élèves ont été envoyés à compter de jeudi au centre de tests de Mérode, où des horaires ont été bloqués pour eux.

Le travail de traçage mené par la COCOM a également permis de détecter des foyers dans les écoles Hamaide à Uccle (25 cas positifs au variant britannique dans des classes maternelles, qui ont été fermées) et Les Maronniers à Etterbeek (deux cas positifs au Covid-19 dans les classes maternelles, qui ont été fermées), ainsi que d'autres cas plus isolés dans des classes des écoles Ket&co et n°9 à Molenbeek-Saint-Jean, Aubier et La Source à Evere ainsi que dans une classe du collège Saint-Pierre à Uccle (deux cas positifs).La COCOM a également identifié des foyers dans deux administrations communales, deux maisons de repos, deux crèches et un centre d'hébergement.