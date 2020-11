Un jeune arrêté à Bruxelles pour avoir vendu de fausses attestations médicales liées au Covid-19

La police de Bruxelles-Ixelles a arrêté jeudi un homme de 18 ans vendant sur les réseaux sociaux de fausses attestations médicales pour le Covid-19, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. Le suspect a été mis à disposition du parquet.



Le jeune homme a été arrêté alors qu'il cherchait à vendre une attestation de test Covid-19 contrefaite. Pour ce faire, il modifiait le certificat d'un laboratoire et utilisait le nom d'un médecin généraliste bruxellois. C'est ce dernier qui a dénoncé les faits quand il a eu connaissance de l'usurpation d'identité dont il était victime. Le suspect avait posté une annonce sur le réseau social Snapchat proposant des certificats médicaux dont les prix variaient de 10 à 20 euros en fonction de la durée de l'interruption de travail ou de l'obligation scolaire, des attestations de test Covid positif ou négatif à 40 euros et des fiches de paie à 50 euros l'unité et à 120 euros pour un achat groupé de trois fiches. Lors de son interpellation, le jeune était en possession de deux GSM et de six cartes SIM ainsi que de la somme de 280 euros. Il a reconnu lors de son audition s'adonner à cette activité depuis deux semaines. Le suspect est connu des services de police pour détention de stupéfiants, coups et blessures, menaces, vol, détention d'armes et de munitions ainsi que pour extorsion.

