Coronavirus: un nouveau centre de test sur le parking Bizet à Anderlecht

Afin de compléter l'offre de lieux de dépistage du Covid-19 en région bruxelloise, la commune d'Anderlecht a inauguré ce lundi un nouveau centre de test, créé en quatre semaine. Ce centre de dépistage anderlechtois est installé sur le parking Bizet au 13 rue Félicien Rops. La commune a en effet transformé en quelques semaines un parking en centre de dépistage. Ce centre de prélèvement est ouvert pour une durée de quatre mois et demi. Ce centre pourra accueillir un maximum de 750 voire 1000 tests par jour, selon les demandes, et sera accessible uniquement sur rendez-vous via le site www.testcovid.be.