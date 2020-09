Coronavirus: une classe d'une école primaire de Bruxelles en quarantaine, 2 écoliers contaminés

Une classe de l'école primaire Klavertje Vier de la ville de Bruxelles doit être mise en quarantaine après que deux enfants ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué jeudi à l'Agence Belga le cabinet de l'échevine bruxelloise de l'Enseignement néerlandophone, Ans Persoons (one.brussels). Le reste de l'école poursuivra ses activités quotidiennes.



Toute la classe, 17 enfants et un enseignant, ont été immédiatement testés et sont maintenant en quarantaine. L'enseignant continuera à donner cours à distance. La classe concernée n'est pas nommée pour des raisons de confidentialité. Les écoliers testés positifs n'ont pas de frères et sœurs à l'école.