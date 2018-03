Corps d'une femme retrouvé le long des voies à Watermael-Boitsfort: le décès est suspect

Le Parquet de Bruxelles a ouvert une enquête après la découverte du corps d'une femme le long des voies de chemin de fer, dimanche soir, à Watermael-Boitsfort, indique lundi son porte-parole Denis Goeman. Via un communiqué, le parquet a confirmé que dimanche, vers 20h40, le corps sans vie d'une femme a été découvert par les services de police sur les rails du chemin de fer. "Le Parquet de Bruxelles a fait établir un périmètre de sécurité et a requis un médecin légiste ainsi que le laboratoire de la police fédérale afin de se rendre sur les lieux", précise M. Goeman.





Une autopsie ordonnée



Selon les premières constatations des experts désignés, le décès est de nature suspecte. Le parquet a donc saisi un juge d’instruction du chef de meurtre et est descendu, dans le courant de la nuit, en compagnie de ce dernier, sur les lieux des faits. "Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer la cause exacte du décès", détaille encore le porte-parole du parquet.



Pour l'instant, aucune personne n'a encore été interpellée. L'instruction est en cours.