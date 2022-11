Coup d'envoi des "Plaisirs d'hiver" sur la Grand-Place de Bruxelles

(Belga) Le coup d'envoi de l'événement festif "Plaisirs d'hiver" a été donné vendredi soir vers 18h avec l'illumination du sapin de Noël sur la Grand-Place de Bruxelles. Pendant cinq semaines, le centre-ville bruxellois sera rythmé par une ambiance festive.

Le traditionnel marché de Noël et ses 240 chalets, ont, cette année encore, pris leurs quartiers sur la place Sainte-Catherine et dans son prolongement ainsi qu'au niveau de la Bourse et de la place De Brouckère. Une patinoire a été installée sur cette dernière tandis que les curieux pourront s'essayer au curling place de la Monnaie. Au total, trois pistes seront accessibles dans une ambiance de village "après-ski". La Grand-Place sera chaque soir l'objet de toutes les attentions au cours d'un spectacle son et lumière organisé plusieurs fois par soirée. Comme l'année dernière, le Bois de la Cambre sera également de la partie et accueillera, notamment, une patinoire et des décorations lumineuses. Parmi les innovations de cette édition, un "Secret Garden" s'est installé dans le magnifique et apaisant écrin du Grand Hospice, à un jet de pierres de la grande roue. Du mercredi au dimanche, ce lieu verdoyant et surprenant proposera une ambiance unique avec installations lumineuses, concerts acoustiques, humoristes locaux et même des saunas chauffés au bois. Le site de voyage en ligne Big 7 Travel a placé les "Plaisirs d'Hiver", organisés dans la capitale belge, à la première place des 50 meilleurs marchés de Noël au monde, avant ceux de Berlin et de Chicago, se sont félicités jeudi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close et l'échevine des Grands Evénements, Delphine Houba. L'événement se déroule jusqu'au 1er janvier 2023. (Belga)