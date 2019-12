Coupure d'électricité entre Laeken et Jette ce matin: le courant est rétabli

Plusieurs habitants des communes de Laeken et Neder-Over-Hembeek à Bruxelles nous ont signalé ce matin une coupure d'électricité dans leurs rues. "Depuis 8h ce matin, le quartier de l'hôpital militaire est sans électricité", raconte Hafid, un habitant, via le bouton orange Alertez-nous. "Nous avons tenté de joindre le numéro d'urgence de Sibelga, mais ils sont injoignables. Cela fait plus d'une heure que nous sommes sans courant ni information."

Sibelga, le gestionnaire, nous a répondu ce matin. Une coupure d'électricité est bien survenue entre Laeken et Jette ce matin. Quelques rues étaient concernées, mais pas l'entièreté des communes. Le gestionnaire d'électricité et de gaz bruxellois a rétabli le courant aux environs de 10h30 ce matin. Certains riverains, cependant, nous ont fait état d'une coupure d'électricité plus longue qu'annoncé. Le courant est revenu vers midi dans certains foyers.

Voici les conseils du gestionnaire en cas de panne de courant :