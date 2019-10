Course-poursuite à Anderlecht: le conducteur d'une Golf refuse d'obéir à la police et percute une voiture transportant une femme enceinte

Une course-poursuite a fait un blessé léger jeudi en milieu d'après-midi sur la zone de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest), a indiqué la porte-parole de la zone de police locale. Le conducteur a été interpellé.



Le conducteur d'une Golf a voulu se soustraire à un contrôle policier et a pris la fuite. Les policiers ont poursuivi le véhicule au départ de la chaussée de Mons à Anderlecht et en direction du quartier de La Roue. Le véhicule en fuite a heurté une autre voiture, dans laquelle se trouvait une femme enceinte. Cette dernière serait légèrement blessée, mais cela reste à confirmer. Le conducteur fautif n'a pas été blessé, pas plus que les policiers.