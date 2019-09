Course-poursuite cette nuit sur la Chaussée de Ninove à Molenbeek: le conducteur abattu par la police est un Français de 29 ans

Une course-poursuite s'est déroulée tôt ce matin sur la Chaussée de Ninove, à Molenbeek, en région bruxelloise. La police a poursuivi la voiture d'un suspect en fuite, avant d'ouvrir le feu. L'homme a été grièvement touché, il est décédé dans l'ambulance. qui l'emmenait vers l'hôpital. Son passager a été arrêté.

Une course-poursuite a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur la Chaussée de Ninove, à Molenbeek-Saint-Jean, en région bruxelloise. Selon nos informations, la police de Bruxelles a poursuivi une voiture dont le conducteur n'obtempérait pas, avant d'ouvrir le feu. Le suspect a été touché par la police. Il est décédé dans l'ambulance. Le parquet était sur les lieux ce matin pour effectuer les constatations.





"Il aurait même avancé en direction des policiers"

"La course-poursuite a débuté Boulevard de Dixmude dans le centre de Bruxelles pour finir chaussée de Ninove. Selon les premiers éléments de l'enquête, un véhicule français qui n'aurait pas obtempéré aux injonctions des policiers. Il aurait même avancé en direction des policiers. Ce qui a conduit l'un d'eux à ouvrir le feu. La personne a été transportée à l'hôpital et serait décédée dans l'ambulance", explique Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles au micro de Florent Tondeur.





Enquête et information judiciaire en cours



L'homme tué par la police bruxelloise était un Français âgé de 29 ans, a précisé le porte-parole. Un juge d'instruction a été saisi pour enquêter du chef de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parallèlement, une information judiciaire est cours pour rébellion armée. "Le parquet a requis un juge d'instruction et a demandé au laboratoire de la police fédérale, notamment aux experts en balistique, de descendre sur place pour pouvoir avoir tous les éléments en main pour la suite du dossier", précise Denis Goeman. "Un périmètre de sécurité et d'exclusion judiciaire a été demandé par le parquet. L'expert en balistique est descendu sur les lieux. Le médecin légiste a également appelé l'hôpital pour s'enquérir des blessures de la victime (...) Il faut être encore patient pour avoir toutes les circonstances exactes des faits", ajoute Denis Goeman.

Le passager du véhicule, qui avait pris la fuite à pied, a été arrêté.







