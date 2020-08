D'importants embarras de circulation à Bruxelles: les tunnels Stéphanie et Rogier inondés après les averses

Les pompiers sont intervenus vendredi entre 18h00 et 18h30 dans deux tunnels légèrement inondés à Bruxelles, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. D'importants embarras de circulation ont été signalés.

Ce sont des avaloirs bouchés dans les tunnels Stéphanie et Rogier qui ont nécessité l'intervention des pompiers. "L'eau stagne au milieu des tunnels, aux points les plus bas, alors on doit aller déboucher, enlever les feuilles mortes...", explique Walter Derieuw. "On demande de fermer les tunnels, tout du moins dans un sens de circulation, pour pouvoir travailler en toute sécurité".