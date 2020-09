Dans cette rue de Forest, les piétons vont plus vite que les voitures: la vitesse y est limitée à... 5 km/h

Dans l'avenue Kersbeek, à Forest, en région bruxelloise, les piétons vont plus vite que les voitures. La vitesse est limitée à seulement 5 km/h, car la route n'est pas terminée sur un tronçon de l'avenue. Il manque une couche de bitume, et rouler lentement permet de protéger les voitures. "On a rouvert à la circulation alors que les travaux ne sont pas terminés. Vous êtes dans une zone de chantier. Il y a encore des taques qui sont plus élevées que le niveau actuel de la voirie. Donc la voiture qui arriverait trop vite sur ces éléments risque des dégâts", explique Alain Solfa, responsable du service voiries à la commune de Forest.

"Carrément impossible"

Les panneaux sont assez discrets, et passent en tout cas inaperçus auprès de certains automobilistes. "Faut aller à pied, ça ira plus vite", plaisante un conducteur qui n'avait pas vu le panneau et estime que c'est "carrément impossible" de s'en tenir aux 5km/h. Notre équipe a tenté par elle-même de circuler dans cette rue en voiture et de respecter les limitations et a fait le même constat.

"Une limitation de vitesse absurde"

La mesure est légale au niveau du code de la route, mais toutefois injustifiée, estime Benoît Godart, porte-parole de Vias, l'institut pour la Sécurité routière. "C'est une limitation de vitesse qui est absurde. De un parce que ce n'est pas possible de rouler à cinq kilomètres à l'heure. A vélo, d'ailleurs, comme en voiture. Deux, cela décrédibilise en quelque sorte les limitations de vitesse aux abords de ces chantiers communaux. A force de mettre des limitations farfelues, les conducteurs ne prennent plus garde à tous ces panneaux".

Les radars ne sont pas conçus pour flasher à cette vitesse

Les radars ne sont d'ailleurs pas conçus pour contrôler des vitesses si basses. La commune en appelle donc au bon sens des citoyens. Cette limitation est avant tout une mise en garde.