Faouzia Hariche, l'échevine de l'Instruction publique, Jeunesse et Petite enfance de la ville de Bruxelles a expliqué sur BX1 que les maternelles et les primaires rentreront tous ensemble à l'école le 8 juin. Les maternelles peuvent théoriquement rentrer le 2 juin, et les primaires le 8 juin. Il s'agit d'un total de 20.000 élèves.