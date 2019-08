De Lijn rouvre ses guichets à la gare du Nord, fermés depuis avril

(Belga) La société de transports en commun De Lijn a rouvert ses guichets situés en bas du bâtiment CCN à la gare de Bruxelles-Nord, annonce-t-elle lundi. Les guichets étaient fermés depuis avril, après une polémique sans fin sur le manque de sécurité et de propreté des lieux imputé à la présence de migrants.

Les guichets seront ouverts aux voyageurs en journée mais l'endroit sera interdit d'accès la nuit. Le point de vente avait fermé lors d'un énième épisode de la saga autour de la gare du Nord. De Lijn avait en avril refusé que ses bus marquent l'arrêt prévu à Bruxelles-Nord, arguant de problèmes d'insécurité et de nuisances. Les guichets avaient alors été temporairement déplacés à Bruxelles-Midi. S'en était suivi un ballet incessant, les bus s'arrêtant de nouveau à la gare du Nord avant que les arrêts ne soient encore déplacés et ainsi de suite. Les bus sont de retour à la gare du Nord depuis fin mai, sans que les guichets ne soient revenus. C'est désormais chose faite et des agents de sécurité seront déployés. (Belga)