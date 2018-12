De nombreux habitants de Molenbeek privés d'eau ce matin suite à une fuite: les équipes de Vivaqua sont sur place

"Coupure d'eau à Molenbeek ce matin dans le quartier non loin de Simonis. En tout cas c'est une grande surprise ce matin. On se réveille et pas d'eau", nous indique une personne via le bouton orange Alertez-nous. Même constat chez Isabelle, qui s'en est rendu compte à 7h30 et qui a encore tenté d'ouvrir le robinet à 8h30, en vain.

Vivaqua nous confirme qu'il y a bien des problèmes de distribution d'eau, suite à une fuite: "Nos équipes sont sur place", nous indique la porte-parole, Marie-Eve Deltenre, sans pouvoir nous préciser pour l'heure l'étendue et la cause du problème.