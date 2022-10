Bruxelles: de nombreux locataires vont bénéficier d'une réduction de loyer

À Bruxelles, 1300 locataires de logements publics vont pouvoir bénéficier d'une réduction de loyer. À l'instar d'autres communes de la capitale, la Ville de Bruxelles a décidé de socialiser ses loyers. Il s'agit d'une façon de réduire les très longues listes d'attente pour obtenir un logement social.



Pour vivre dans un logement social à Bruxelles, la durée d'attente en moyenne est de 12 ans, car il y a trop de demandes et pas assez d'offres. Sur toute la région bruxelloise, 51.967 personnes attendent. Une solution serait de socialiser le loyer des logements publics. La mesure a été présentée vendredi par Nawal Ben Hamou, secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement et Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles.



"Près de 1300 locataires se verront à présent proposer la socialisation de leurs loyers", explique Nawal Ben Hamou.



Pour socialiser un logement, il faut d'abord être locataire d'un logement public et en même temps être sur la liste d'attente des logements sociaux. Si c'est le cas, le loyer sera moins cher.



Par exemple, une mère célibataire qui touche 1700 euros par mois. Actuellement, pour son logement public, elle paie 650 euros de loyer. Avec la socialisation, elle ne paiera plus que 374 euros, soit 22 % de ses revenus.



"Ca fait partie d'une palette de solutions que nous proposons aujourd'hui (...) l'idée est d'avoir une solution supplémentaire", précise la secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement.



Pour la socialisation des loyers, la région bruxelloise dégage un budget de 3 millions d'euros.