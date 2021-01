De nouveaux déchets en plastique à jeter dans le sac bleu à Bruxelles

Depuis début janvier, de nouveaux déchets en plastique peuvent être jetés dans le sac bleu en région bruxelloise. Cela concerne les pots de yaourt, barquettes (de beurre ou de champignons), les opercules, les raviers transparents, les tubes en plastique (comme les dentifrices) ou encore les sacs en plastique ( comme les emballages de chips et les sacs de course). Ces déchets se rajoutent à la liste de ceux que l'on pouvait déjà jeter dans ces sacs (à savoir les bouteilles en plastique, bidons de lessive, bouteilles de shampoing, canettes, boites de conserve, berlingots, cartons de lait, etc). "Cette nouveauté ne vise que les emballages en plastique et pas les emballages métalliques ni même ceux en carton", explique Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles-propreté. Un jouet en plastique ne peut pas non plus être jeté dans le sac bleu.

De nouveaux sacs bleus en vente et de nouvelles règles de tri

De nouveaux sacs bleus sont en vente dans les commerces. Les Bruxellois peuvent néanmoins déjà jeter les nouveaux déchets plastiques dans leurs anciens sacs bleus. Ils recevront une brochure explicative dans leur boîte aux lettres dans quelques jours. Par exemple, il faudra faire attention à bien vider les déchets et détacher l’opercule de l’emballage. Grâce à ces nouveaux déchets que l'on peut désormais recycler, chaque Bruxellois devrait augmenter de 8 kg par an sa masse de déchets triés.

D'ici à l'été 2021, tous les Belges pourront trier ces nouveaux déchets en plastique.